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Soğan halkası

En lezzetli atıştırmalıklardan soğan halkası tarifi

Malzemeler:
3 soğan
1 yumurtanın akı
1 su bardağı un
2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
3/4 su bardağı maden sodası
Tuz
Karabiber
Bulamak için
Pane harcı
Kızartmak için
Ayçiçeği yağı

Hazırlanışı:
Soğanın başrolünde hazırlanan tarifler, sofralara farklı bir tat getirecek. Soğanların kabuklarını soyup yuvarlak halka şeklinde doğrayın. Geniş bir kasede un, soda, tuz, karabiber ve yağı karıştırın. Ayrı bir kasede yumurta akı ve 1 tutam tuzu mikserle katılaşıncaya kadar çırpın ve unlu karışıma azar azar ekleyerek kaşıkla çırpmadan karıştırın. Soğan halkalarını önce hamura ardından pane harcına bulayarak kızgın yağda kızartın. Sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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