Soğanlı poğaça tarifi

Malzemeler:

1 soğan

1 su bardağı ceviz içi

30 gr tereyağı

Tuz

Kırmızı pul biber

Karabiber

Hamuru için

4 su bardağı un

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 yumurta

1 yumurta akı

42 gr yaş maya

1 yemek kaşığı toz şeker

75 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Susam

Çörek otu



Hazırlanışı:

Soğanı küp şeklinde doğrayıp tereyağında kavurun. Tuz, pul biber ve karabiber ekleyip soğumaya bırakın. Maya, şeker, su ve sütü küçük bir kasede maya eriyinceye kadar karıştırın. Un, tuz, tereyağı, yumurta, yumurta akı ve mayayı geniş bir kabın içerisinde yoğurun. Kavurduğunuz soğan ve cevizi ekleyip tekrar yoğurun. Üzerini örterek 40 dakika mayalanmaya bırakın. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörekotu serpin. 180 dereceye ayarlanmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

