Soğuk ayran çorbası

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Ege ve Doğu Anadolu bölgesinden bir tarif...

4 kişilik -

Malzemeler

Yarım su bardağı nohut

1 çay bardağı başakbaşı bulgur

1 çay bardağı kepekli pirinç

4 su bardağı su

3 su bardağı süzme yoğurt

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane



Hazırlanışı:

Nohudu akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu değiştirip haşlayın. Başakbaşı bulgur ve kepekli pirinci bir tencereye alın. üzerini geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Önceden haşlanmış olan nohudu ekleyip bir taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Süzme yoğurda çorbanın suyundan ekleyerek çırpın ve yavaşça karıştırarak bakliyata ekleyin. Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve naneyi ekleyip karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.