Soğuk domates çorbası tarifi

Malzemeler:

1 kg yoğurt

1 bağ taze nane

2 adet salatalık

2 adet limon

100 g karabuğday

2 adet avokado

1 tatlı kaşığı tuz

5 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Karabuğdayı iyice yıkayın ve ortalama altı saat kadar suda bekletin. Daha sonra ılık su ile bir kez daha iyice yıkadıktan sonra tencereye alın ve içerisine bir miktar tuz atıp, 15–20 dakika haşlayın. Süzüp iyice yıkadıktan sonra bu işlemi bir kez daha tekrarlayın. Karabuğdaylar haşlandıktan sonra süzüp soğutun ve içerisine ince doğranmış salatalık, taze nane, zeytinyağı, limon suyu ve tuz ilave edin. Diğer yandan yoğurdu taze nane ve salatalık ile blender'dan geçirin. İçine bir miktar tuz ve zeytinyağı da ilave edin. Servis için önce çorba tabağının ortasına bir miktar karabuğdaylı karışımdan koyun ve üzerine ince dilim avokado ekleyin. Yoğurtlu karışımı da kaseye ekleyerek servise hazır hale getirin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.