Lavaşla sarıp sarmalanan somon dürüm

Malzemeler:

6-8 dilim füme somon

50 gr krem peynir

1 lavaş

8-10 yaprak roka

1 tutam karabiber (isteğe bağlı)



Hazırlanışı:

Krem peyniri mikser yardımı ile çırpın. Pürüzsüz ve kolay sürülebilecek bir kıvam alana kadar bu işleme devam edin. Bir spatula yardımı ile lavaşın bir yüzünü tamamen kapatacak şekilde krem peyniri sürün. Lavaşın yarısına kadar somon füme dizin. Karabiber ile lezzetlendirdikten sonra somonların üzerine roka ilave edin. Bu işlemleri tamamladıktan sonra lavaşı sıkı sıkı sarın. Dürüm şeklini alan lavaşı istediğiniz kalınlıklarda verev olarak kesin ve servis yapın.



* lezzet dergisinden alınmıştır.