Somonlu avokadolu dürüm tarifi ile keyfinize lezzet katın.

Malzemeler:

2 somon fileto

2 yemek kaşığı küp doğranmış beyaz veya kırmızı soğan

1 yemek kaşığı jalapeno biber turşusu

1 diş kıyılmış sarımsak

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

1 avokado

1/2 çorba kaşığı limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı toz kişniş

1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber

Göbek marul

4 tortilla ekmeği



Hazırlanışı:

Somon filetosunu tuz ve kırmızı toz biberle ovarak, yağlı kağıt serili fırın kabına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Orta boy bir kapta; soğan, jalapeno, sarımsak ve kişnişi karıştırın. Avokadoyu küçük parçalara bölün ve karışımın içine katın. Limon suyu ve tuz ekleyin. Bir çatalla, avokado karışımını ezerek karıştırın. Dürümleri 1 dakika mikrodalga fırında ısıtın. Ardından tezgaha alın ve hazırladığınız avokadolu sosu tortilla ekmeğinin ortasına yayın. Üzerine iri parçalara böldüğünüz somon balıklarını yerleştirin. Son olarak ortasına parçalar halinde göbek marul koyun ve dikkatlice sarın. İkiye bölerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.