Somonlu blini tarifi

Malzemeler:

2 yumurta

1 çay bardağı süt

100 gr un

1 tatlı kaşığı ayçiçeği yağı

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tuz

2 yemek kaşığı labne peyniri

2 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

1 dilim somon füme

Frenk soğanı



Hazırlanışı:

Yumurta, süt, yağ ve tuzu bir kaseye alıp çırpın. Un ve kabartma tozunu harmanlayıp azar azar ilave ederek karıştırın. Gerekirse un ilavesi yapın. Tavayı ısıtın. Hamurdan 1 yemek kaşığı kadar alıp tavaya dökün. 30-35 saniye bekleyip spatula ile diğer yüzünü çevirip pişirin. Tavadan alarak soğumaya bırakın. Labne peynirini bir kasede çatalla pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpın. İnce kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın ve blinilerin üzerine paylaştırın. Somon fümeyi kalın şeritler halinde doğrayıp peynirlerin kenarına doğru yerleştirin. Frenk soğanı ile süsleyerek servis yapın.