Soslu palamut

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Soslu palamut tarifi

2 kişilik -

Malzemeler

2 palamut

Sosu için

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

3 adet ince kıyılmış yeşil soğan

1 tutam ince kıyılmış tarhun

1 tatlı kaşığı hardal

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Tane kırmızı biber



Hazırlanışı:

Palamutu kızartın. Sosu için zeytinyağı, hardal ve tüm yeşillikleri kıvam alana kadar el blenderinden geçirin. Balığınız piştikten sonra peçete yardımıyla fazla yağını alın ve sosu üzerine gezdirdikten sonra tane kırmızı biber serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.