Soslu palamut
Soslu palamut tarifi
2 kişilik
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Malzemeler
2 palamut
Sosu için
1 tutam ince kıyılmış maydanoz
3 adet ince kıyılmış yeşil soğan
1 tutam ince kıyılmış tarhun
1 tatlı kaşığı hardal
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Tane kırmızı biber
Hazırlanışı:
Palamutu kızartın. Sosu için zeytinyağı, hardal ve tüm yeşillikleri kıvam alana kadar el blenderinden geçirin. Balığınız piştikten sonra peçete yardımıyla fazla yağını alın ve sosu üzerine gezdirdikten sonra tane kırmızı biber serperek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.