Sütlü karnabahar çorbası tarifi

Malzemeler:

1 kg karnabahar

200 ml krema

1 litre süt

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

1 çay kaşığı tuz

Bir tutam beyaz biber

2-3 dal Frenk soğanı

Servis önerisi

4 dilim baget ekmek

1 diş sarımsak

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri



Hazırlanışı:

Karnabaharı küçük çiçeklere ayırıp yıkayın ve bir tencereye alın. Sütü ve kremayı ekleyin. Orta ateşte 20 dakika pişirin. Ocaktan alın, muskatı, tuzu ve beyaz biberi ekleyin. Blenderde püre haline getirin. Tekrar ocağın üzerine alın, birkaç taşım kaynatıp sıcak servis yapın. Taze çekilmiş beyaz biber ve ince doğranmış frenk soğanı serpin. Servis için, dilimlenmiş baget ekmeğin üzerine havanda ezilmiş sarımsak sürün. Her bir dilim ekmeğin üzerine rendelenmiş mozzarella peyniri serpin. Üst ızgarada ısıttığınız 200 dereceye ayarlı fırına yerleştirin. Peynirler eriyip kızarınca fırından alın. Sıcak çorbanın yanında servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.