Tadı unundan köfte tarifi
Malzemeler:
50 g tereyağı
3 yemek kaşığı un
4 su bardağı su
1 yemek kaşığı sirke
2 diş sarımsak
Tuz
Köfte için:
300 g kıyma
1 soğan
2 dilim ekmek içi
Tuz, karabiber
1 yumurta
2 salçalık kırmızıbiber
Kızartmak için:
Zeytinyağı
Üzeri için:
1 yemek kaşığı kırmızı toz biber
30 g tereyağı
Hazırlanışı:
Tereyağını tencerede eritin. Unu ekleyip tahta kaşıkla sürekli karıştırarak rengi iyice koyulaşana kadar kavurun. Ezilmiş sarımsağı ekleyin. Suyu ve sirkeyi yavaşça ilave ederek hızlıca karıştırın. Kısık ateşte koyu bir muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Tuz ile tatlandırın. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Salçalık kırmızıbiberleri zeytinyağında kızartıp, soğumaya bırakın. Kabuklarını soyup uzunlamasına şeritler halinde doğrayın. Köfte için gerekli olan tüm malzemeleri bir kaba alarak yoğurun. Yuvarlak köfteler hazırlayıp zeytinyağında kızartın. Unlu harcı bir tabağa alarak üzerine köfteleri ve soyulmuş kırmızıbiberleri yerleştirin. Tereyağını kızdırıp kırmızı toz biberle tatlandırın. Köftelerin üzerine gezdirip servis yapın.