Tahıl çorbası tarifi
Malzemeler:
1 çay bardağı esmer bulgur
1/2 çay bardağı kırık pirinç
1/2 çay bardağı karabuğday
1/2 çay bardağı kırmızı mercimek
1/2 çay bardağı yeşil mercimek
1 çay bardağı haşlanmış nohut
1 adet küçük doğranmış havuç
1 adet kırmızıbiber
1 adet soğan
2 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı tereyağı
2 kaşık sızma zeytinyağı
Karabiber, tuz, kimyon, pul biber ve kuru nane
Hazırlanışı:
Soğan, kırmızıbiber, havuç ve yağları koyup soteleyin. Unu ve salçayı ilave edip un kokusu gidene kadar kavurun ve üzerine 1 bardak soğuk suyu döküp, hızlıca karıştırın ve bir taşım kaynatın. Baharatlar hariç, tüm malzemeyi derince bir tencereye koyun ve hazırladığınız karışımı üzerine koyup 3 bardak kadar su ilave edip orta ateşte tahıllar yumuşayana kadar pişirin. En son olarak tüm baharatları ilave edin.
*Formsante dergisinden alınmıştır.