Tahinli köfte

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Sıra dışı bir lezzet!

8 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı köftelik bulgur

1 soğan

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı kırmızı mercimek

Yarım su bardağı tahin

Tuz



Hazırlanışı:

Bulgura yarım bardak su ilave ederek bekletin. Halka doğradığınız soğanları zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Mercimeği yarım bardak suyla 20 dakika pişirin ve süzün. Kavrulmuş soğan, mercimek ve bulguru iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Karışım soğuduktan sonra tahin ve tuzu ekleyin. Köfte harcından yassı köfteler hazırlayın. Servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.