Tavuk ciğeri pate

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- kişilik -

Malzemeler

225 gr. tereyağı

1 büyük soğan

1 büyük diş sarımsak

450 gr. tavuk ciğeri

1 yemek kaşığı brandy veya konyak

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

Tereyağının yarısını büyük bir sos tavasında eritin. Sonra ince doğranmış soğanları ekleyerek, renk almadan pişirin. Soğanlar piştikten sonra, ince kıyılmış sarımsağı ekleyip 1-2 dakika daha pişirin. Ciğerleri temizleyin, rengi değişik ve gözünüze iyi gözükmeyen parçalarını kullanmamaya dikkat edin. Suyun altında yıkayıp, peçeteyle kurulayın. Ciğerleri, soğanları pişirdiğiniz tavaya ekleyip, dışı renk alana kadar orta-iyi ateşte pişirin. Pişirmenin son aşaması olarak bir kaşık brandy veya konyağı tavaya ekleyin. Alkolün meydana getireceği alevden dolayı, yanınızda ateşi kapatabilmek için büyük bir tencere kapağı bulundurun ve bu işlemi yaparken kendinizi güvenlik açısından tavadan biraz uzak tutmaya çalışın. Alev söndüğünde tuz ve biber ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın. Ciğer ve soğan karışımını mikserde kalan tereyağı ile birlikte karıştırın. Hazır olduktan sonra kullanmak istediğiniz kaba doldurun. Tavuk ciğer pateyi buzdolabında 3-4 gün tutabilirsiniz.