Tavuk etli sebze güveç tarifi

Malzemeler:

3 büyük boy patates

2 patlıcan

3 kabak

6-7 diş sarımsak

3 dal taze fesleğen

1 kase kültür mantarı

4 parça tavuk kalça şiş

30 gr tereyağı

Sos için

1 havuç

1 dolmalık sarı biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Tuz



Hazırlanışı:

Patatesleri soyup parmak kalınlığında doğrayın. Patlıcanları alacalı soyup kalınca dilimleyin ve tuzlu suda 10 dakika beklettikten sonra suyunu süzüp kurulayın. Kabakların kabuğunu soymadan kalınca dilimleyin. Sarımsakları soyun, fesleğenleri yıkayıp süzün. Mantarları da saplarını koparmadan nemli bir bezle silin. Sos için havucu soyup minik zar şeklinde doğrayın. Dolmalık sarı biberi de aynı şekilde doğrayın. Nar ekşisini, salçayı ve ayçiçeği yağını da ekleyip sos malzemesini iyice karıştırın. Güvece sırasıyla patatesi, patlıcanı, tavuk etini, demet halinde taze fesleğenleri, kabağı ve mantarı yerleştirin. Sarımsakları serpin, sosu dökün. En son, tereyağından küçük parçaları sosun üzerine eşit dağılacak şekilde yerleştirin. Kısık ateşte 45-50 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



