Tavuklu arpa şehriye pilavı tarifi

Malzemeler:

1 soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı arpa şehriye

200 g kuşbaşı tavuk eti

8-9 parça kurutulmuş domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3 su bardağı su

Tuz

Karabiber

7-8 dal fesleğen



Hazırlanışı:

Yemeklik doğradığınız soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Arpa şehriye ve tavuk etini ilave edip şehriyelerin rengi haﬁf dönünceye kadar kavurun. İnce doğradığınız kurutulmuş domates, zeytinyağı ve suyu ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp tavuk etleri yumuşayıncaya kadar pişirin. İnce kıydığınız fesleğeni ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Kapağı kapalı olarak 15 dakika dinlendirip sıcak servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.