Tavuklu bamya tarifi
Malzemeler:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
750 g bamya
1 soğan
500 g kuşbaşı tavuk göğüs eti
Yarım dolmalık yeşil biber
Yarım dolmalık kırmızı biber
2 domates
Tuz
Karabiber
İsot
Hazırlanışı:
Zeytinyağının yarısı ve limon suyunu yapışmaz yüzeyli bir tavada ısıtın. Yıkayıp ayıkladığınız bamyaları ilave edin. Kısık ateşte renkleri hafif dönünceye kadar kavurun. Piyazlık doğradığınız soğanları ayrı bir tencereye alın. Kalan zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Kuşbaşı tavuk etleri, jülyen doğradığınız biberler ve küp doğradığınız domatesleri ilave edin.Tuz ve baharatlarla tatlandırıp 6-7 dakika daha pişirip ocaktan alın. Derin olmayan bir tencereye kavurduğunuz bamyaları ortası boş kalacak şekilde dizin. Ortasına tavuklu harcı ilave edin. Üzerine çıkacak kadar su ilave edip kısık ateşte bamyalar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.