Tavuklu bamya tarifi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

750 g bamya

1 soğan

500 g kuşbaşı tavuk göğüs eti

Yarım dolmalık yeşil biber

Yarım dolmalık kırmızı biber

2 domates

Tuz

Karabiber

İsot



Hazırlanışı:

Zeytinyağının yarısı ve limon suyunu yapışmaz yüzeyli bir tavada ısıtın. Yıkayıp ayıkladığınız bamyaları ilave edin. Kısık ateşte renkleri hafif dönünceye kadar kavurun. Piyazlık doğradığınız soğanları ayrı bir tencereye alın. Kalan zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Kuşbaşı tavuk etleri, jülyen doğradığınız biberler ve küp doğradığınız domatesleri ilave edin.Tuz ve baharatlarla tatlandırıp 6-7 dakika daha pişirip ocaktan alın. Derin olmayan bir tencereye kavurduğunuz bamyaları ortası boş kalacak şekilde dizin. Ortasına tavuklu harcı ilave edin. Üzerine çıkacak kadar su ilave edip kısık ateşte bamyalar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.