Tavuklu ranchero salatası tarifi

Malzemeler:

1/4 kırmızı lahana

80 gr beyaz peynir

70 gr mevsim yeşillikleri

1 çay bardağı Meksika fasulyesi

2 yemek kaşığı mısır

4 kiraz domates

10 gr közlenmiş kırmızıbiber

1 yemek kaşığı mısır cipsi

100 gr tavuk eti

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Tuz



Hazırlanışı:

Kırmızı lahana ve mevsim yeşilliklerini ince doğrayın. 5 dakika soğuk suda bekletildikten sonra su ile durulayıp servis kabına aktarın. Meksika fasulyesi, küp doğranmış kırmızıbiber, tuz ve mısırı ilave edin. Tavuğu tavada ayçiçeği yağında kızartın. Küp doğrayıp salataya ekleyerek harmanlayın. Küp doğranmış beyaz peynir, mısır cipsi ve kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.