Tavuklu ranchero salatası tarifi
Malzemeler:
1/4 kırmızı lahana
80 gr beyaz peynir
70 gr mevsim yeşillikleri
1 çay bardağı Meksika fasulyesi
2 yemek kaşığı mısır
4 kiraz domates
10 gr közlenmiş kırmızıbiber
1 yemek kaşığı mısır cipsi
100 gr tavuk eti
1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
Tuz
Hazırlanışı:
Kırmızı lahana ve mevsim yeşilliklerini ince doğrayın. 5 dakika soğuk suda bekletildikten sonra su ile durulayıp servis kabına aktarın. Meksika fasulyesi, küp doğranmış kırmızıbiber, tuz ve mısırı ilave edin. Tavuğu tavada ayçiçeği yağında kızartın. Küp doğrayıp salataya ekleyerek harmanlayın. Küp doğranmış beyaz peynir, mısır cipsi ve kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.