Tavuklu salata tarifi

Malzemeler;

500 g taze patates

1 tavuk göğüs eti (Haşlanmış ve iri iri didiklenmiş)

10 kornişon turşu

2 sap pırasa

1 demet kişniş

2 su bardağı bezelye

1 su bardağı mayonez

1 su bardağı süzme yoğurt

1 limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Deniz tuzu

Taze çekilmiş karabiber

1 yemek kaşığı çörek otu

10 bıldırcın yumurtası



Hazırlanışı;

Patatesleri ezilmeden, hafif diri kalacak kıvamda haşlayın. Daha sonra yarım ceviz büyüklüğünde parçalar halinde kesip geniş bir kaba aktarın. Didiklenmiş tavuk etini, küp doğradığınız kornişon turşuyu, ince kıyılmış taze soğanı, kıyılmış kişnişi, haşlanmış bezelyeyi ilave edin. Malzemeleri zedelemeden karıştırın. Sosu için mayonezi, zeytinyağını, limon suyunu, tuzu, karabiberi ve çörek otunu ekleyip karıştırın. Sosunu salataya ekleyip karıştırın. Üzerini kapatıp buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Servis sırasında haşladığınız bıldırcın yumurtalarını ekleyin. Hafifçe karıştırıp servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.