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Tavuklu sebzeli güveç

Tavuklu sebzeli güveç tarifi

Malzemeler
• 1 kg kuşbaşı tavuk göğüs eti
• 10-12 arpacık soğan
• 3 patlıcan
• 2 havuç
• 2 kabak
• 3 domates
• 3 kırmızı kapya biber
• 2 dolmalık sarı biber
• 2 dolmalık yeşil biber
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• Tuz
• Karabiber
• Taze biberiye 

Hazırlanışı :
Tavuk göğüs etlerini yapışmaz yüzeyli bir tavada mühürleyip kenara alın. Bir güveç kabının tabanına arpacık soğanları yayın. Üzerine tavuk etlerini ve küp doğradığınız sebzeleri ilave edin. Zeytinyağı gezdirip tuz ve baharatlarla tatlandırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.  

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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