Tavuklu ve pastırmalı sandviç tarifi

Malzemeler:

6 dilim ekmek

Labne peynirli sos için

2 yemek kaşığı labne peyniri

3 kornişon turşu

Avokadolu sos için

1 avokado

1 tatlı kaşığı hardal

Arası için

1 kırmızı soğan

6 dilim pastırma

7-8 parça kurutulmuş domates

Tuz

Karabiber

2 parça tavuk göğüs eti

Bebek roka



Hazırlanışı:

Labne peynirli sos için, labne peynirini bir kaseye alın. Küçük küp doğradığınız kornişon turşuları ilave edip karıştırın. Ekmek dilimlerini kızartın. Birer parçasının üzerine labne peynirli sostan sürün. Üzerine pastırma dilimleri, piyazlık doğradığınız kırmızı soğan ve kurutulmuş domatesi yerleştirin. Üzerine bir parça daha kızarttığınız ekmek dilimi yerleştirin. Avokado sos için, çekirdeğini çıkarttığınız avokadoyu bir kaseye alın. Bir çatal yardımıyla ezip püre haline getirin. Hardal, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Sosu ikinci ekmek diliminin üzerine sürün. Üzerine yapışmaz yüzeyli tavada kızarttığınız tavuk göğüs etini yerleştirin. Bebek rokayı ekleyip son ekmek dilimi ile üzerini kapatın. Ilık ya da soğuk servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.