Taze baharat salatası
Yemeklere lezzet katan bitkiler hem görsel şölen sunuyor hem de şifa dağıtıyor.
Taze baharat salatası: Yapılışı
Ekmekleri küp küp kesin. İnce kıyılmış
biberiye ve taze kekikten bir tutam alın.
Sarımsakları ince ince doğrayın. Hepsini
tereyağıyla karıştırarak önceden 180
derece ısıtılmış fırında renk alana kadar
pişirin. Kalan tüm yeşillikleri zeytinyağı,
tuz, karabiber, limon suyu ve nar ekşisi
ile karıştırıp tabağa ekleyin. Üzerine
kavrulmuş bademleri ve ekmekleri
koyarak servis edin.
Akkız sıcak ot yemeği
Malzemeler
1 demet akkız otu
2 kuru soğan
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 kase yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz, karabiber
Yapılışı
Akkız otunu
yıkayıp, kaynar
suyun içinde
öldürmeden
haşlayın. Ardından
süzüp, soğutun. Bir
tavada zeytinyağı
ve soğanı kavurun.
Akkız otunu
doğrayıp içine
atın. Sıcak kiremitin
içine dökün.
Üzerine sarımsaklı
yoğurt dökerek
sıcak servis edin.
Akkız otu: İdrar
söktürücü, sindirim
kolaylaştırıcı, iştah
arttırıcı etkileri var.
Biberiye: Kılcal damarları güçlendirir, dolaşımı uyarır ve sindirimi kolaylaştırır.
Mercan köşk: Bağırsak kasılmaları, karın şişlikleri, mide bulantılarında etkili. Süt
ve ter üretimini arttırır. Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
Dereotu: Şişlik ve ağrının tedavisinde sakinleştirici olarak kullanılır. Sindirime
yardımcıdır. Süt tıkanıklıklarının giderilmesinde kullanılır.
Ilık roka eşliğinde somon ızgara
Malzemeler
220 gr. somon fileto
Yarım fincan mısır unu
1 limon
3/4 fincan beyaz şarap
Renkli kiraz domates
8 dal taze fesleğen
2 dal taze kekik
Çeyrek demet roka
Çeyrek demek bebek
ıspanak
1 yemek kaşığı
zeytinyağı
Yarım diş sarımsak
Tuz, karabiber
Yapılışı
Somon balığını, mısır unu,
tuz ve karabibere bulayın
ve ızgarada pişirin. Limonları
dilimleyip bir fırın tepsisine
dizin. Üzerine somon balığını
ve beyaz şarabı ilave edip
180 derece fırında 3-5 dakika
pişirin. Kızgın bir tavaya
zeytinyağını, ince kıyılmış
sarımsağı, kiraz domatesleri,
tuz ve biberi atıp 20 saniye
kadar sote edin. Altını
kapattıktan sonra ıspanak,
roka ve fesleğeni ilave ederek
30 saniye kadar tavada
çevirin. Domates ve yeşillik
karışımını tabağa alın, üzerine
fırınlanmış somon balığını
koyun. Taze kekik yapraklarıyla
süsleyerek servis edin.
Ispanak: Toksinlerin atılmasına yardımcı olur,
kemik gelişimini destekler.
Roka: İştah açıcı, kan temizleyici, bağışıklık
sistemini güçlendirici etkileri var.
Fesleğen: Yaprakları mide spazmlarına iyi gelir.
Keskin kokusu sayesinde solunum yollarını açar,
sinüslere iyi gelir.
Domates domates
Malzemeler
2 yemek kaşığı ince bulgur
2 yemek kaşığı kuskus
1 yemek kaşığı ceviz içi
5 dal maydanoz
1 yemek kaşığı taze kekik
Karışık renkli kiraz domates
İki tatlı kaşığı limon suyu
2 tatlı kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Yapılışı
Bulguru sıcak su ile ıslatın. Kuskusu
haşlayıp süzün. Ardından kuskusu, bulguru,
maydanoz, kekik, zeytinyağı, nar ekşisi,
limon suyu, tuz ve karabiber ile karıştırıp
tabağa koyun. Kiraz domatesleri ikiye
ayırın cevizlerle karıştırın. Hazırladığınız
salatanın üzerine döküp servis edin.
Maydanoz: Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlarken, kanı temizler,
kansızlığa, böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.
Kekik: Mikroplara karşı etkili. Kas gevşetici özelliği var. Diş eti
hastalıklarında ve bademcik iltihaplanmalarında rahatlatıcı etkisi var.