Taze baharat salatası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yemeklere lezzet katan bitkiler hem görsel şölen sunuyor hem de şifa dağıtıyor.

Taze baharat salatası : Yapılışı

Ekmekleri küp küp kesin. İnce kıyılmış biberiye ve taze kekikten bir tutam alın. Sarımsakları ince ince doğrayın. Hepsini tereyağıyla karıştırarak önceden 180 derece ısıtılmış fırında renk alana kadar pişirin. Kalan tüm yeşillikleri zeytinyağı, tuz, karabiber, limon suyu ve nar ekşisi ile karıştırıp tabağa ekleyin. Üzerine kavrulmuş bademleri ve ekmekleri koyarak servis edin.



Akkız sıcak ot yemeği



Malzemeler

1 demet akkız otu

2 kuru soğan

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber





Yapılışı

Akkız otunu yıkayıp, kaynar suyun içinde öldürmeden haşlayın. Ardından süzüp, soğutun. Bir tavada zeytinyağı ve soğanı kavurun. Akkız otunu doğrayıp içine atın. Sıcak kiremitin içine dökün. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek sıcak servis edin.



Akkız otu: İdrar söktürücü, sindirim kolaylaştırıcı, iştah arttırıcı etkileri var.



Biberiye: Kılcal damarları güçlendirir, dolaşımı uyarır ve sindirimi kolaylaştırır. Mercan köşk: Bağırsak kasılmaları, karın şişlikleri, mide bulantılarında etkili. Süt ve ter üretimini arttırır. Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Dereotu: Şişlik ve ağrının tedavisinde sakinleştirici olarak kullanılır. Sindirime yardımcıdır. Süt tıkanıklıklarının giderilmesinde kullanılır.





Ilık roka eşliğinde somon ızgara



Malzemeler

220 gr. somon fileto

Yarım fincan mısır unu

1 limon

3/4 fincan beyaz şarap

Renkli kiraz domates

8 dal taze fesleğen

2 dal taze kekik

Çeyrek demet roka

Çeyrek demek bebek ıspanak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım diş sarımsak

Tuz, karabiber





Yapılışı

Somon balığını, mısır unu, tuz ve karabibere bulayın ve ızgarada pişirin. Limonları dilimleyip bir fırın tepsisine dizin. Üzerine somon balığını ve beyaz şarabı ilave edip 180 derece fırında 3-5 dakika pişirin. Kızgın bir tavaya zeytinyağını, ince kıyılmış sarımsağı, kiraz domatesleri, tuz ve biberi atıp 20 saniye kadar sote edin. Altını kapattıktan sonra ıspanak, roka ve fesleğeni ilave ederek 30 saniye kadar tavada çevirin. Domates ve yeşillik karışımını tabağa alın, üzerine fırınlanmış somon balığını koyun. Taze kekik yapraklarıyla süsleyerek servis edin.



Ispanak: Toksinlerin atılmasına yardımcı olur, kemik gelişimini destekler. Roka: İştah açıcı, kan temizleyici, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri var. Fesleğen: Yaprakları mide spazmlarına iyi gelir. Keskin kokusu sayesinde solunum yollarını açar, sinüslere iyi gelir.



Domates domates



Malzemeler

2 yemek kaşığı ince bulgur

2 yemek kaşığı kuskus

1 yemek kaşığı ceviz içi

5 dal maydanoz

1 yemek kaşığı taze kekik

Karışık renkli kiraz domates

İki tatlı kaşığı limon suyu

2 tatlı kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber





Yapılışı

Bulguru sıcak su ile ıslatın. Kuskusu haşlayıp süzün. Ardından kuskusu, bulguru, maydanoz, kekik, zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, tuz ve karabiber ile karıştırıp tabağa koyun. Kiraz domatesleri ikiye ayırın cevizlerle karıştırın. Hazırladığınız salatanın üzerine döküp servis edin.



Maydanoz: Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlarken, kanı temizler, kansızlığa, böbrek ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Kekik: Mikroplara karşı etkili. Kas gevşetici özelliği var. Diş eti hastalıklarında ve bademcik iltihaplanmalarında rahatlatıcı etkisi var.