Taze fasulyeli tart tarifi
Malzemeler:
Tart hamuru için
125 g un
125 g tam buğday unu
150 g soğuk tereyağı
Bir tutam tuz
2 yemek kaşığı soğuk su
Dolgusu için
2 su bardağı krema
1 su bardağı tuzsuz peynir
1 yumurta • Yarım demet maydanoz
Üzeri için
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı sirke
Tuz
Karabiber
400 g haşlanmış taze fasulye
Hazırlanışı:
Tart hamuru için, su hariç gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp yoğurmaya başlayın. Suyu azar azar ilave ederek yoğurmaya devam edin. Hamur toparlanmaya başlayınca üzerini streç ﬁlmle sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dolgusu için, krema, rendelediğiniz tuzsuz peynir, yumurta ve ince kıydığınız maydanozu geniş bir kasede karıştırın. Dinlenen hamuru tart kalıbınızın boyutlarında açın. Tart kalıbınızın tabanına ve kenarlarına yayın. Üzerine delikler açıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Fırından alıp üzerine peynirli dolguyu yayın ve 15-20 dakika daha pişirin. Üzeri için, zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın. Haşlanmış taze fasulyeleri ılınan tartınızın üzerine dizin. Zeytinyağlı karışımı bir fırça yardımıyla fasulyelerin üzerine sürüp servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.