Taze fasulyeli tart tarifi

Malzemeler:

Tart hamuru için

125 g un

125 g tam buğday unu

150 g soğuk tereyağı

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı soğuk su

Dolgusu için

2 su bardağı krema

1 su bardağı tuzsuz peynir

1 yumurta • Yarım demet maydanoz

Üzeri için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke

Tuz

Karabiber

400 g haşlanmış taze fasulye



Hazırlanışı:

Tart hamuru için, su hariç gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp yoğurmaya başlayın. Suyu azar azar ilave ederek yoğurmaya devam edin. Hamur toparlanmaya başlayınca üzerini streç ﬁlmle sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dolgusu için, krema, rendelediğiniz tuzsuz peynir, yumurta ve ince kıydığınız maydanozu geniş bir kasede karıştırın. Dinlenen hamuru tart kalıbınızın boyutlarında açın. Tart kalıbınızın tabanına ve kenarlarına yayın. Üzerine delikler açıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Fırından alıp üzerine peynirli dolguyu yayın ve 15-20 dakika daha pişirin. Üzeri için, zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın. Haşlanmış taze fasulyeleri ılınan tartınızın üzerine dizin. Zeytinyağlı karışımı bir fırça yardımıyla fasulyelerin üzerine sürüp servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.