Tebbule

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- kişilik -

Malzemeler

3 domates

3 taze soğan

3 demet maydanoz

1 demet nane

2 yemek kaşığı haşlanmış ince bulgur

3 limonun suyu

10 cl zeytinyağı

Tuz



Hazırlanışı

Maydanoz ve naneyi yıkayıp süzün. Bulguru büyük bir salata kasesine alın. Domatesleri küp şeklinde doğrayın. İnce doğranmış soğan ve domatesi ekleyin. Maydanoz ve nane yapraklarını kıyıp ilave edin. Limon suyu ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri harmanlayın. Son olarak üzerine zeytinyağı gezdirip bekletmeden servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.