Tekke kebabı
Deneyin!
4 kişilik
-
Malzemeler
900 gr dana kontrfile
30 gr tereyağı
2 soğan
2 domates
1.5 su bardağı su
Tuz
Karabiber
Kuskus için
300 gr kuskus
3 soğan
60 gr tereyağı
2.5 su bardağı su ya da et suyu
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Bir tencereye kemikli olarak yumurta büyüklüğünde doğranmış eti, tereyağını, yemeklik doğranmış soğanı, kabuklarını soyup küp doğranmış domatesi alarak kapağını kapatın. Suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çekince tuz, karabiber ve 1 bardak sıcak su ilave ederek etler yumuşayana kadar yaklaşık 2 saat pişirin. Başka bir tencerede yemeklik doğranmış soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar 3-4 dakika kavurun. Kuskusları ekleyin ve 3-4 dakika daha kavurun. üzerine 2.5 bardak sıcak su veya et suyunu ilave ederek, kuskuslar suyunu çekene kadar pişirin. Pişen kuskusları hafif ateşte dinlenmeye bırakın. Etler pişince suyunu süzerek tabağın bir kenarına yerleştirin. Yanında kuskusla birlikte sıcak olarak servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.