Tekke kebabı

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Deneyin!

4 kişilik -

Malzemeler

900 gr dana kontrfile

30 gr tereyağı

2 soğan

2 domates

1.5 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Kuskus için

300 gr kuskus

3 soğan

60 gr tereyağı

2.5 su bardağı su ya da et suyu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Bir tencereye kemikli olarak yumurta büyüklüğünde doğranmış eti, tereyağını, yemeklik doğranmış soğanı, kabuklarını soyup küp doğranmış domatesi alarak kapağını kapatın. Suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çekince tuz, karabiber ve 1 bardak sıcak su ilave ederek etler yumuşayana kadar yaklaşık 2 saat pişirin. Başka bir tencerede yemeklik doğranmış soğanı tereyağında pembeleşinceye kadar 3-4 dakika kavurun. Kuskusları ekleyin ve 3-4 dakika daha kavurun. üzerine 2.5 bardak sıcak su veya et suyunu ilave ederek, kuskuslar suyunu çekene kadar pişirin. Pişen kuskusları hafif ateşte dinlenmeye bırakın. Etler pişince suyunu süzerek tabağın bir kenarına yerleştirin. Yanında kuskusla birlikte sıcak olarak servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.