Tencere lahmacun

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Lahmacunu evde kendiniz yapın!

10 kişilik -

Malzemeler

Hamuru için

2 su bardağı un

1 su bardağı su

1 paket instant maya

1 çay kaşığı tuz

Harcı için

1 soğan

1 domates

Maydanoz

200 g kıyma

Tuz

Kırmızı pul biber

Karabiber

Servis için

Maydanoz

Soğan

Domates

Limon



Hazırlanışı:

Hamur için unu yoğurma kabına alın. üzerine suyu ve mayayı ekleyerek yoğurun. Tuzu ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamuru tezgaha alıp hafif unlayarak yoğurun ve toparlayın. Hamuru mayalanması için yoğurma kabına alın ve 1 saat kadar dinlendirin. Hamur mayalanırken iç harcı için soğan, domates ve maydanozu ince kıyın. Kıyma, tuz ve baharatlarla karıştırıp soğuması için kenara alın. Mayalanan hamuru 10 eşit bezeye ayırın. Bu bezeleri merdane yardımıyla tek tek açın. Açtığınız hamurun üzerine kıymalı harçtan bir miktar yayın. Lahmacunu geniş bir tencereye alın. Orta ateşte kapağı kapalı olarak tek tek pişirin. Altı aynı odun ateşindeki gibi hafif kararıp pişince servis tabağına alın. Tüm lahmacunlar piştikten sonra yanında maydanoz, soğan, domates ve limonla servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.