Terbiyeli kuzu incik

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- kişilik

Malzemeler

4-6 kuzu incik

5 su bardağı su

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 diş sarımsak

10-12 arpacık soğan

4 taze patates

2 havuç

2 yumurta sarısı

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kuzu incikleri geniş bir tencerenin içine dizin. üzerini örtecek kadar su ekleyin ve incikler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 1–1 saat 15 dakika pişirin. Kabukları soyulmuş soğanları ve bütün sarımsakları başka bir tencerede zeytinyağında kavurun. Küp doğradığınız patatesleri ve 3 santim kalınlığında doğradığınız havuçları, tuz ve karabiberi ekleyin. İnciği pişirdiğiniz et suyu ve incikleri ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağı kısın ve bütün malzeme yumuşayana kadar pişirin. Yumurta sarıları, limon suyu ve biraz tuzu bir kasede çırpın. Etin suyundan azar azar karışıma ekleyerek karıştırın ve ısılarını eşitleyin. Terbiyeyi tencereye yavaşça ekleyin. Bir taşım pişirip ocağı kapatın. Üzerini taze çekilmiş karabiber ve biberiye ile süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.