Terbiyeli patlıcanlı tavuk çorbası

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4 kişilik

Malzemeler

2 kemer patlıcan

½ kg kemiksiz tavuk budu

1 soğan

2 diş sarımsak

1 kırmızıbiber

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

Kızartmak için Ayçiçeği yağı

Tuz, karabiber



Üzeri için

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı nişasta

¼ demet ince kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı

Patlıcanları alacalı soyduktan sonra tavla zarı şeklinde doğrayın ve tuzlu suda 30 dakika bekletin. Suyunu süzdükten sonra ayçiçeği yağında kızartın ve kağıt havlu üzerine alın. Tencereye tereyağını alıp ısıtın. Üzerine ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip soteleyin. Tavla zarı şeklinde doğranmış kırmızıbiberi de ekledikten sonra 1-2 dakika pişirin. Tavuk etlerini tavla zarı şeklinde doğrayıp tencereye ilave edip soteleyin. Etler yumuşadıktan sonra üzerine 4 su bardağı sıcak su ekleyip kaynamaya bırakın. Tavuklar pişinceye kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Tavuklar piştikten sonra kızarttığınız patlıcanları da ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Terbiye için gerekli malzemeleri karıştırın ve kaynayan çorbaya aktarıp karıştırın.1-2 taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz ekleyin ve sıcak servis yapın.