Terbiyeli patlıcanlı tavuk çorbası
4 kişilik
Malzemeler
2 kemer patlıcan
½ kg kemiksiz tavuk budu
1 soğan
2 diş sarımsak
1 kırmızıbiber
4 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
Kızartmak için Ayçiçeği yağı
Tuz, karabiber
Üzeri için
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı nişasta
¼ demet ince kıyılmış maydanoz
Hazırlanışı
Patlıcanları alacalı soyduktan sonra tavla
zarı şeklinde doğrayın ve tuzlu suda
30 dakika bekletin. Suyunu süzdükten sonra
ayçiçeği yağında kızartın ve kağıt havlu
üzerine alın. Tencereye tereyağını alıp ısıtın.
Üzerine ince doğranmış soğan ve sarımsağı
ekleyip soteleyin. Tavla zarı şeklinde
doğranmış kırmızıbiberi de ekledikten sonra
1-2 dakika pişirin. Tavuk etlerini tavla zarı
şeklinde doğrayıp tencereye ilave edip
soteleyin. Etler yumuşadıktan sonra üzerine
4 su bardağı sıcak su ekleyip kaynamaya
bırakın. Tavuklar pişinceye kadar kısık
ateşte pişirmeye devam edin. Tavuklar
piştikten sonra kızarttığınız patlıcanları
da ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyip
karıştırın. Terbiye için gerekli malzemeleri
karıştırın ve kaynayan çorbaya aktarıp
karıştırın.1-2 taşım kaynattıktan sonra
ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış
maydanoz ekleyin ve sıcak servis yapın.