Tofullu kinoa tarifi

Malzemeler:

1 kase küp küp doğranmış tofu

1 küçük doğranmış sarı biber

1 kase ikiye bölünmüş kiraz domates

1 kase dilimlenmiş salatalık

1/2 kase ince kıyılmış maydanoz

1 tutam kıyılmış taze nane

Tuz ve karabiber



Hazırlanışı:

Kinoanın üzerine su ekleyerek kısık ateşte 10-15 dakika, yumuşayıncaya kadar haşlayın. Altını kapatıp tencerenin üzerine bir havlu koyarak demlendirin. Bir kapta limon suyu, zeytinyağı, sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın. Kinoanın üzerine dökün. Tofu, sarı biber, domates, salatalık, tavuk, maydanoz ve naneyi de ekleyip karıştırın





*Formsante dergisinden alınmıştır.