Ton balığı salatası tarifi

Malzemeler:

450 g taze patates

450 g yeşil fasulye

100 g bezelye

300 g ton balığı

1/2 kase çekirdeksiz yeşil zeytin

3 kaşık zeytinyağı

1 kaşık hardal

1 kaşık limon suyu

Karabiber

Limon dilimleri, maydanoz ve ekstra zeytin



Hazırlanışı:

Patates, bezelye ve fasulyeyi haşlayıp süzün. Zeytin, hardal, zeytinyağı, limon suyu ve karabiberi iyice çırpın. Patates, bezelye, fasulye ve ton balığını 4 servis tabağına paylaştırıp, üzerine zeytinyağı gezdirin. Limon dilimleri, maydanoz ve yeşil zeytin taneleri ile birlikte servis edin.





*Formsante dergisinden alınmıştır.