Ton balıklı ve avokadolu salata tarifi

Malzemeler:

1 göbek marul

1 dolmalık sarı biber

1 dolmalık kırmızı biber

1 dolmalık yeşil biber

1 domates

1 havuç

3 kutu ton balığı

Avokado sos için

1 avokado

1 yemek kaşığı labne peyniri

1 tatlı kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı hardal

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 limonun suyu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Göbek marulu iri doğrayıp bir servis tabağına alın. Küp doğradığınız biberler, domates, havuç, domates ve fazla yağını süzdüğünüz ton balığını ilave edip karıştırın. Avokado sos için avokadonun içini çıkartıp geniş bir kaseye alın. Labne peyniri, mayonez, hardal, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın, pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Salatanın sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin ve tekrar karıştırın. Salatanızı bir servis tabağına alın. Ortasını avokadolu sos ile süsleyerek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.