Tortilla kasesinde keçi peynirli salata tarifi

Malzemeler:

1 tortilla

1 göbek marul

2 kırmızı kapya biberi

1 havuç

2 domates

1 su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

1 çay bardağı konserve mısır

Yarım çay bardağı jalapeno biberi turşusu

200 g keçi peyniri

Sosu için

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı bal

1 limonun suyu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Tortilla ekmeğini ısıya dayanıklı yuvarlak bir tabağın içine yerleştirin. Üzerine bir tabak daha yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar 10-15 dakika pişirin. Göbek marulu iri doğrayıp geniş bir kaba alın. İnce jülyen doğradığınız kırmızı kapya biberi ve havucu ilave edin. Küp doğradığınız domatesler, dilimlenmiş siyah zeytin, mısır ve jalapeno biberi turşusunu ekleyip karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kaseye alın. Bir çatal yardımıyla çırpın ve salatanın üzerine gezdirip karıştırın. Salatanızı tortilla tabağına alın. Üzerine küp kestiğiniz keçi peyniri dilimlerini yerleştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.