Tulum peynirli ve tahinli semizotu salatası tarifi

Malzemeler:

500 g semizotu

100 g fındık içi

100 g Erzincan tulum peyniri

Sos için

50 ml tahin

1 limonun suyu

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

Tuz



Hazırlanışı:

Semizotlarını temizleyip bol suyla yıkayıp süzün. Küçük dallar şeklinde koparın. Sos için, tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve kimyonu bir kasede çırpın. Semizotlarını salata kasesine alın. Üzerine iri kırılmış fındıkları ve iri parçalar şeklinde koparılmış tulum peynirini serpin. Tahinli sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.