Tulum peynirli ve tahinli semizotu salatası tarifi
Malzemeler:
500 g semizotu
100 g fındık içi
100 g Erzincan tulum peyniri
Sos için
50 ml tahin
1 limonun suyu
1 diş sarımsak
1 çay kaşığı kimyon
Tuz
Hazırlanışı:
Semizotlarını temizleyip bol suyla yıkayıp süzün. Küçük dallar şeklinde koparın. Sos için, tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve kimyonu bir kasede çırpın. Semizotlarını salata kasesine alın. Üzerine iri kırılmış fındıkları ve iri parçalar şeklinde koparılmış tulum peynirini serpin. Tahinli sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.