Turp çorbası
Sağlıklı bir çorba önerisi!
4 kişilik
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Malzemeler
3 büyük turp
1 soğan
2 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı paprika biberi
1 litre kaynamış su
100 ml krema
1 demet Frenk soğanı
1 tutam maydanoz yaprağı
1 tutam tuz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
Derin bir tencereye zeytinyağını ekleyin. Soyup doğradığınız turpları ilave ederek sararıncaya kadar pişirin. Ezdiğiniz sarımsakları, doğradığınız soğanları da ekleyin. Baharatlarını koyup tatlandırın. Üzerine kaynar suyu ekleyerek pişirmeye devam edin. Turplar tamamen yumuşadığında ocaktan alın. El blenderinden geçirip kremayı ekleyin.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.