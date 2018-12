Üçlü mini burger tarifi

Malzemeler:

• Çedar peyniri

• 1 adet soğan

• 100 gr mantar

• İsviçre peyniri (Swiss cheese)

• 2 dilim dana füme et

• Trüf yağı

• 3 adet patates

• Parmesan peyniri

• Mayonez

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• Mini burger ekmeği

Köftesi için

• 400 gr kıyma

• 2 yemek kaşığı galeta unu

• 1 adet yumurta

• Yarım yemek kaşığı karabiber

• Çeyrek yemek kaşığı tuz

• 2 yemek kaşığı hardal



Hazırlanışı:

Köfte malzemelerinin hepsini karıştırıp 1 dakika yoğurun ve dinlenmeye bırakın. Hazırladığınız harçtan mini burger ekmeği büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Köftelerin her iki yüzünü ızgarada 5 dakika pişirin. Mayonez ve trüf yağını karıştırıp, burger ekmeklerinin her iki tarafının iç yüzeylerine sürün. Cheeseburger için; 2 yemek kaşığı soğanı soteleyerek karamelize haline getirin ve burger ekmeğinin alt tabanına yerleştirin. Köfteyi pişirirken üzerine 2 adet çedar peynirini yerleştirin ve eriyene kadar tavada tutun. Karamelize soğanın üzerine yerleştirdikten sonra burgerin üst ekmeğini kapatabilirsiniz.



Dana füme burger için; 2 adet çedar peyniri eklenmiş köftenin üzerine yağda 20 saniye çevirdiğiniz dana fümeleri ilave etmelisiniz. Mantar&İsviçre peynirli burger için; mantarları zeytinyağında soteleyin ve burgerin alt kısmına yerleştirin. Köftenin üzerine 1 adet İsviçre peyniri ekleyin ve köfteyi peynir eriyene kadar tavada tutun. Sonra mantarlı harcın üzerine köfteyi yerleştirin.



Sunum önerisi

Soyulup, ince ince dilimlenen patatesleri kızartın. Üzerine trüf yağı ve parmesan peyniri serptikten sonra servis edebilirsiniz.