Uşak tarhanalı anneanne eriştesi tarifi

Malzemeler:

200 g kavrulmuş erişte

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pazı (İnce kıyılmış)

3 yemek kaşığı Uşak tarhanası

3 yemek kaşığı ceviz içi (İrice dövülmüş)

1 diş sarımsak (İnce kıyılmış)

Bolu kes peyniri (rendelenmiş)



Hazırlanışı:

Pilav tenceresini ısıttıktan sonra yağları ekleyip kızdırın. Tarhana ve sarımsağı ilave edip kavurun. Pazı yapraklarını da ekleyip hafifçe çevirin, erişteyi ekleyip bir süre daha çevirin. İrice dövülmüş cevizleri ekleyin. Üzerini bir parmak geçecek şekilde pilav pişirir gibi sıcak su iIave ederek kısık ateşte suyunu tamamen çekinceye kadar pis¸irin. Ocaktan alıp demlenmeye bırakın. Ilındıktan sonra ince kıyılmış ceviz ve taze soğanları ilave edip iyice karıştırın. Üzerine kes¸ peynirini rendeleyip servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.