Uzi

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4 kişilik -

Malzemeler

2, 3 adet yufka

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynar su

4, 5 yemek kaşığı kabuksuz çiğ badem

1 su bardağı iç bezelye

1 adet orta boy havuç

1 çift tavukgöğsü

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Pirinci yıkayıp,1 tatlı kaşığı kadar tuzla kaynar su ilave edip karıştırın. Tavuk göğsünü haşlayın, didin. Ufak küpler halinde doğradığınız havucu ve bezelyeyi az miktarda tuz ekleyerek

haşlayın. Küçük bir teflon tavaya 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Kırık bademleri ekleyip kavurun. Tencereye sıvı yağ ekleyip, pirinçleri ilave edin, kavurun. Tuz ve 3 bardak kaynar su ekleyip demlendirerek pişirin. Pilava tereyağı ve zeytinyağı karışımını ekleyin. Karabiber, havuç, bezelye, badem ve didilmiş tavuk etini ekleyip karıştırın. Yufkaları yufka başına 6 dilim çıkacak şekilde üçgenlere bölün. Birini kasenin içine döşeyin, uzun tarafını geri katlayın. Zeytinyağı sürün. İçine hazırlamış olduğunuz pilavdan koyun, yufkanın

sarkan kenarlarını üzerine kapatın. Kaseyi ters çevirin ve hazır olan uziyi yağlanmış fırın tepsisine dizip yağlayıp susam sürün ve 200 derecede pişirin.