Vejetaryen fiesta salatası tarifi
Malzemeler:
50 gr brokoli
1 havuç
30 gr taze fasulye
30 gr kültür mantarı
2 yemek kaşığı mısır
1 közlenmiş kırmızıbiber
80 gr Akdeniz yeşillikleri
1 tatlı kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı balsamik sirkesi
1 sarımsak
Yarım çay kaşığı sebze çeşni
Tuz
Hazırlanışı:
Sebzelerin hepsini doğrayın. Kaynar suda haşlayıp suyunu süzdürün. Bir tavada zeytinyağı, doğranmış sarımsak, çeşni ve haşladığınız sebzelerle soteleyin. Servis tabağına alın. Akdeniz yeşilliklerini üzerine ilave edin. Balsamik sirke, tuz, mısır ve parmesan peynirini ekleyip servis yapın.