Vejetaryen fiesta salatası tarifi

Malzemeler:

50 gr brokoli

1 havuç

30 gr taze fasulye

30 gr kültür mantarı

2 yemek kaşığı mısır

1 közlenmiş kırmızıbiber

80 gr Akdeniz yeşillikleri

1 tatlı kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı balsamik sirkesi

1 sarımsak

Yarım çay kaşığı sebze çeşni

Tuz



Hazırlanışı:

Sebzelerin hepsini doğrayın. Kaynar suda haşlayıp suyunu süzdürün. Bir tavada zeytinyağı, doğranmış sarımsak, çeşni ve haşladığınız sebzelerle soteleyin. Servis tabağına alın. Akdeniz yeşilliklerini üzerine ilave edin. Balsamik sirke, tuz, mısır ve parmesan peynirini ekleyip servis yapın.