Vişneli köfte tarifi

Malzemeler:

1 kg vişne

750 gr köftelik kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

30 gr tereyağı

3 soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 limonun suyu

Yarım tatlı kaşığı tuz

3-4 ince pide ekmek

1 demet maydanoz

Karabiber

Kırmızıbiber

Yenibahar



Hazırlanışı:

Vişnelerin yarısının çekirdeklerini çıkarın. Çekirdekli vişneleri kevgirde ezerek suyunu çıkarın. Yoğurma kabına kıyma, tuz, karabiber ve yenibaharı alıp yoğurun. Kıymadan ufak parçalar kopararak misket büyüklüğünde yuvarlaklar hazırlayın. Tencereye suyu alın ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek kaynatın. Köfteleri kaynayan suya ekleyip bir taşım kaynatın. Pişen köfteleri bir kaba alın. Zeytinyağını tencerede ısıtın. Halka doğradığınız soğanları ekleyin. Soğanlar iyice yumuşayıncaya kadar soteleyin. Domates salçasını ilave edip 1-2 dakika pişirin. Köfteleri ve baharatları ekleyin. Vişne suyunu ve limon suyunu ilave edin. Orta ateşte 30 dakika pişirin. Çekirdeksiz vişneleri ekleyin ve 10 dakika pişirin. Etin suyu koyulaşana kadar pişirin. Pideleri baklava dilimi şeklinde kesin. Servis tabağına birbirlerinin üzerine gelecek şekilde yerleştirin. Vişneli köfteleri pidelerin üzerine alın. Maydanozla süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.