Vitamin salatası tarifi

Malzemeler:

1 kabak

1 havuç

100 gr brokoli

100 gr karnabahar

1 közlenmiş kırmızıbiber

1 çay bardağı mısır konservesi

8 konserve mantar

4 kornişon turşu

Yarım çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Sos için:

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 çay bardağı mayonez

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı Kuru nane

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Kabak ve havuçları jülyen doğrayın. Sebzeleri zeytinyağında soteleyin. Karnabahar ve brokolileri minik çiçeklere ayırıp kaynayan suda 10 dakika kadar haşlayın. Mantarları ve salatalık turşusunu ince dilimleyin. Biberleri ince doğrayın. Derin bir kasenin içinde tüm malzemeyi harmanlayın. Sos için gerekli tüm malzemeyi karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin. Servis yapın.