Vitamin salatası tarifi
Malzemeler:
1 kabak
1 havuç
100 gr brokoli
100 gr karnabahar
1 közlenmiş kırmızıbiber
1 çay bardağı mısır konservesi
8 konserve mantar
4 kornişon turşu
Yarım çay bardağı ince kıyılmış maydanoz
2 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Sos için:
2 diş ince kıyılmış sarımsak
1 çay bardağı mayonez
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı Kuru nane
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Kabak ve havuçları jülyen doğrayın. Sebzeleri zeytinyağında soteleyin. Karnabahar ve brokolileri minik çiçeklere ayırıp kaynayan suda 10 dakika kadar haşlayın. Mantarları ve salatalık turşusunu ince dilimleyin. Biberleri ince doğrayın. Derin bir kasenin içinde tüm malzemeyi harmanlayın. Sos için gerekli tüm malzemeyi karıştırıp, salatanın üzerine gezdirin. Servis yapın.