Wok tavada soya soslu tavuk sote
4 kişilik
Malzemeler
2 adet tavukgöğsü (1 tavuğun 2 göğsü)
2 adet orta boy patates
1 paket kültür mantarı
Bir miktar kiraz domates
Sivri biber
1 avuç kadar arpacık soğan
Sarımsak
2 yemek kaşığı
soya sosu
Sıvı yağ
Tuz, baharat
Hazırlanışı
Öncelikle wok tavada bir miktar sıvı
yağda kuşbaşı doğradığınız tavukları
suyunu salıp geri çekene kadar pişirin.
Sonra sarımsakları, arpacık soğanları ve
soya sosunu ekleyip bir müddet soteleyin.
Ayrı bir tencerede küp küp doğradığınız
patatesleri ve biberleri kızartın. Daha sonra
küp küp doğradığınz mantarları ekleyin.
Mantarlar biraz pişince kızarttığınız patates
ve biberleri de ekleyin. Üzerine de kiraz
domatesleri, tuzu ve baharatı ekleyin. Tüm
sebzelerin piştiğinden emin olduktan sonra
ocaktan alın. Sıcak sıcak servis edin.