Wok tavada soya soslu tavuk sote

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4 kişilik

Malzemeler

2 adet tavukgöğsü (1 tavuğun 2 göğsü)

2 adet orta boy patates

1 paket kültür mantarı

Bir miktar kiraz domates

Sivri biber

1 avuç kadar arpacık soğan

Sarımsak

2 yemek kaşığı



soya sosu

Sıvı yağ

Tuz, baharat



Hazırlanışı

Öncelikle wok tavada bir miktar sıvı yağda kuşbaşı doğradığınız tavukları suyunu salıp geri çekene kadar pişirin. Sonra sarımsakları, arpacık soğanları ve soya sosunu ekleyip bir müddet soteleyin. Ayrı bir tencerede küp küp doğradığınız patatesleri ve biberleri kızartın. Daha sonra küp küp doğradığınz mantarları ekleyin. Mantarlar biraz pişince kızarttığınız patates ve biberleri de ekleyin. Üzerine de kiraz domatesleri, tuzu ve baharatı ekleyin. Tüm sebzelerin piştiğinden emin olduktan sonra ocaktan alın. Sıcak sıcak servis edin.