Yağlı biber turşusu (çabuk turşu) tarifi

Malzemeler:

500 gr sivri kıl biber

6 diş sarımsak

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı su



Hazırlanışı:

Biberleri yıkayın ve sap tarafından uç kısmına doğru bıçakla hafifçe çizik atın. Üzüm sirkesi, zeytinyağı, su ve tuzu büyük bir tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan suya biberleri ve hafifçe ezilmiş sarımsakları ekleyin. 2-3 dakika pişirin. Biberleri bir maşa yardımıyla kavanoza doldurun. Sıcak turşu suyunu biberlerin üzerinde 1.5 cm boşluk kalacak şekilde kavanoza doldurun. Soğuyunca kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve buzdolabında muhafaza edin. Soğuk servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.