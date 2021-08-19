Yayla çorbası tarifi nasıl yapılır? Adım adım yayla çorbası

MALZEMELER

2 yemek kaşığı pirinç

5 su bardağı su

5 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı tereyağı

Kuru nane

Kırmızı pul biber



YAYLA ÇORBASI YAPILIŞI

Pirinç, su içerisinde pişmeye bırakılır. Bu sıra da yoğurt, un ve yumurta sarısı homojen bir kıvam alana dek karıştırılır.

Pirinç haşlandıktan sonra haşlama suyundan yoğurtlu karışıma ekleyerek temperlenir.

Karışım ocağa alınır. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika içinde ocak kapatılır.

Tereyağ kızdırılır içine baharatlar eklenir.

Çorbanın üzerine tereyağ eklenir ve servis edilir.

AFİYET OLSUN...