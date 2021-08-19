Yayla çorbası tarifi nasıl yapılır? Adım adım yayla çorbası
Yayla çorbası tarifi ile karşınızdayız. Yayla çorbası yapımı kolay tariflerden biri. Yumurta sarısı, pirinç, su, yoğurt, un, tereyağı ve baharatlarla hazırlanan bu tarif oldukça lezzetli. İşte yayla çorbası yapımı için gerekli malzemeler ve yapılışı...
MALZEMELER
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 5 su bardağı su
- 5 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Kuru nane
- Kırmızı pul biber
YAYLA ÇORBASI YAPILIŞI
Pirinç, su içerisinde pişmeye bırakılır. Bu sıra da yoğurt, un ve yumurta sarısı homojen bir kıvam alana dek karıştırılır.
Pirinç haşlandıktan sonra haşlama suyundan yoğurtlu karışıma ekleyerek temperlenir.
Karışım ocağa alınır. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika içinde ocak kapatılır.
Tereyağ kızdırılır içine baharatlar eklenir.
Çorbanın üzerine tereyağ eklenir ve servis edilir.
AFİYET OLSUN...