Yaz güveci tarifi
Malzemeler:
500 kuşbaşı kuzu eti
1 kırmızı soğan
7-8 arpacık soğan
1 kabak
1 patlıcan
10-12 taze fasulye
1 domates
2 domates
2 defne yaprağı
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Kuşbaşı kuzu etlerini yapışmaz yüzeyli bir tavada mühürleyin. Kırmızı soğanı halka doğrayıp fırın güvecinizin tabanına dizin. Arpacık soğanlar, küp doğradığınız kabak, patlıcan, domates, ortadan ikiye kestiğiniz fasulyeler ve kuşbaşı kuzu etlerini geniş bir kasede karıştırıp güvece alın. Defne yapraklarını ilave edin ve güvecin üzerine zeytinyağı gezdirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında iki saat pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.