Yaz güveci tarifi

Malzemeler:

500 kuşbaşı kuzu eti

1 kırmızı soğan

7-8 arpacık soğan

1 kabak

1 patlıcan

10-12 taze fasulye

1 domates

2 domates

2 defne yaprağı

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kuşbaşı kuzu etlerini yapışmaz yüzeyli bir tavada mühürleyin. Kırmızı soğanı halka doğrayıp fırın güvecinizin tabanına dizin. Arpacık soğanlar, küp doğradığınız kabak, patlıcan, domates, ortadan ikiye kestiğiniz fasulyeler ve kuşbaşı kuzu etlerini geniş bir kasede karıştırıp güvece alın. Defne yapraklarını ilave edin ve güvecin üzerine zeytinyağı gezdirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında iki saat pişirin. Sıcak servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.