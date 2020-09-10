Şef Hüseyin Kılıç'dan yeşil mercimekten humus, zahterli mercimek salatası&tava ekmeği

Malzemeler

1 kuru soğan

1 su bardağı mercimek

1 dal kereviz sapı

1 havuç

2 defne yaprağı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı tahin

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 limonun suyu

Zahterli mercimek salatası için;

1 bardak haşlanmış mercimek

1 yemek kaşığı zahter

1 kapya biber

2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

2 yemek kaşığı doğranmış taze soğan

2 yemek kaşığı doğranmış dereotu

2 yemek kaşığı doğranmış kornişon turşu

1 yemek kaşığı sumak ekşisi

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tava ekmeği için;

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru maya

1/2 bardak su



Hazırlanışı

Mercimekleri soğan, kereviz sapı, havuç ve defne yaprağı ile haşlayın. Mercimekleri haşlanınca soğan, kereviz sapı ve defne yapraklarını çıkartıp süzün. Bir bardak kadarını salatası için ayırın. Mercimekleri tahin, limon suyu, sarımsak, zeytinyağı, kimyon, tuz ve birazda haşlama suyunu ekleyip blender ile pürüzsüz olana dek çekip dolapta soğumaya bırakın. Tava ekmeği için tüm malzemeleri elle karıştırıp 40 dakika kadar iki katı hacmine gelene dek mayalandırın. Mayalandıktan sonra dörde bölüp mini bezeler halinde yuvarlayıp merdane ile açıp önceden ısıttığınız tavada kızartın. Zahterli mercimek salatası için kapya biberleri minik küpler halinde doğrayıp tüm malzemeleri birleştirip karıştırın. Üç tarifi birlikte saklama kabına alın.