Yeşil omlet
Malzemeler:
3 sap yeşil soğan
50 g körpe ıspanak
1 avuç dolusu maydanoz
75 ml süt
4 büyük yumurta
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet domates
1/2 sarı biber
50 g kavrulmuş çam fıstığı
1 olgun avokado
100 g keçi peyniri
Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
Ispanak, yeşil soğan, maydanozu temizce yıkayıp ayıklayın. Sütle birlikte mutfak robotunda çekin. Yumurtaları, tuz ve karabiberi ekleyin ve çırpın. Tavaya yağı koyup kızdırın. Karışımı tavaya dökün, 2 dakika kadar pişirin. Omletin yarısına doğranmış domatesleri, çam fıstıklarını, dilimlenmiş avokadoyu serpiştirin. Üzerine keçi peynirini ufalayın. Omleti katlayıp 2 dakika daha pişirin.
*Formsante dergisinden alınmıştır.