Yeşil omlet

Malzemeler:

3 sap yeşil soğan

50 g körpe ıspanak

1 avuç dolusu maydanoz

75 ml süt

4 büyük yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates

1/2 sarı biber

50 g kavrulmuş çam fıstığı

1 olgun avokado

100 g keçi peyniri

Tuz ve karabiber



Hazırlanışı:

Ispanak, yeşil soğan, maydanozu temizce yıkayıp ayıklayın. Sütle birlikte mutfak robotunda çekin. Yumurtaları, tuz ve karabiberi ekleyin ve çırpın. Tavaya yağı koyup kızdırın. Karışımı tavaya dökün, 2 dakika kadar pişirin. Omletin yarısına doğranmış domatesleri, çam fıstıklarını, dilimlenmiş avokadoyu serpiştirin. Üzerine keçi peynirini ufalayın. Omleti katlayıp 2 dakika daha pişirin.





*Formsante dergisinden alınmıştır.