Yoğurtlu akıtmalı köfte

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8 kişilik -

Malzemeler

Köfte için

4 su bardağı köftelik bulgur

600 gr yağsız kıyma

1 soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Akıtmalı harcı için

200 gr yağlı kıyma

1 soğan

Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

50 gr ceviz içi

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yemek için

500 gr parça kuzu eti

1 su bardağı nohut

400 gr süzme yoğurt

1 yumurta

1 yemek kaşığı nane

30 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz





Hazırlanışı:

Nohudu geceden ıslatın. Akıtmalı harcı için, soğanın kabuğunu soyup kıyın. Kıymayı tencereye alıp kendi yağında kavurun. Soğanı ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve kırmızı toz biberle tatlandırıp tencereyi ocaktan alın. Ufalanmış ceviz içini ekleyip karıştırın. Köfte harcı için, soğanın kabuğunu soyup kıyın. Bulgur, yağsız kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve yenibahar ekleyip iyice yoğurun. Köfte harcının üçte birini ayırın. Büyük olan parçadan kayısı büyüklüğünde parçalar koparın. Yuvarlak şekil verip içli köfte yapar gibi içini oyun. İçine cevizli harçtan ekleyip ağız kısmını kapatın. Yuvarlayarak şekil verin. Kalan köfte harcından ise misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Misket köfteleri ve içi doldurulmuş köfteleri büyük bir süzgecin içine alın. Süzgeci içinde su kaynayan bir tencerenin üzerine yerleştirin. üzerine bir kapak kapatın. Köfteleri bu şekilde 20 dakika buharda pişirin. Küçük parçalar şeklinde doğranmış kuzu etini 5-6 bardak suyla birlikte bir tencereye alın. Su kaynadığında üzerinde biriken köpüğü bir kaşık yardımıyla alın. Islatılmış nohut ve tuzu ekleyin. Nohut ve et yumuşayana kadar pişirin. Süzme yoğurda yumurtayı ekleyip çırpın. Tencereye alıp kısık ateşte hep aynı yöne doğru karıştırarak ısıtın. Nohutlu etin suyundan azar azar ekleyip karışımın ılınmasını sağlayın. Karışımı nohutlu ete azar azar ekleyip karıştırın. Buharda pişirdiğiniz köfteleri ekleyip bir taşım pişirin. Yemeği servis tabaklarına paylaştırın. üzerine tereyağında kızdırılmış nane ekleyip bekletmeden servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



