Yoğurtlu barbunya salatası tarifi

Malzemeler:

1 kg barbunya

4 dal taze soğan

Yarım dolmalık kırmızı biber

Yarım dolmalık sarı biber

Yarım demet maydanoz

2~3 dal dereotu

2~3 dal nane

8 kornişon turşu

Tuz

Karabiber

Sosu için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı balzamik sirke

1 yemek kaşığı taneli hardal

Yarım çay kaşığı zerdaçal

Üzeri için

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Barbunyayı ayıklayıp yıkayın. Tuzlu suda haşlayıp soğuması için kenara alın. İnce kıydığınız taze soğan, yeşillikler, küp doğradığınız biberler ve kornişon turşuları ilave edin. Soğuyan barbunyaları da ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede çırpıp salatanızın üzerine dökün. Üzeri için süzme yoğurdu bir kasede hafif çırpın. Eziğiniz sarımsağı ve mayonezi ekleyip karıştırdıktan sonra salatanın üzerine gezdirin. Kırmızı pul biberle süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.