Yoğurtlu köfte tarifi

Malzemeler:

500 gr dana kıyma

1 soğan

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı galeta unu

150 gr süzme yoğurt

1 yumurta

Tuz, karabiber, kimyon

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Soğan ve maydanozları çok ince kıyıp bir kaba alın. Kıyma, süzme yoğurt ve yumurtayı ekleyin. Tuz, karabiber ve kimyon ilave edip iyice yoğurun ve karışımdan köfteler yapın. Ayçiçeği yağını tavaya alıp ısıtın. Köfteleri kızartın. İsteğe bağlı olarak patates püresi ya da pilavla birlikte servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

