Yoğurtlu patates salatası tarifi

Malzemeler:

1 kg haşlanmış ve ikiye bölünmüş taze patates

2 adet küçük küçük doğranmış kereviz sapı

250 g yoğurt

2 sap ufak doğranmış taze soğan

1 çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz

1 çorba kaşığı ince kıyılmış taze nane

1 çorba kaşığı ince kıyılmış dereotu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

1 adet haşlanmış yumurta



Hazırlanışı:

Küp küp doğradığınız patatesi kereviz ve yumurtayı bir salata tabağına yerleştirin. Tüm malzemeleri yoğurtla iyice karıştırın ve patateslerin üzerine döküp, karıştırın.





*Formsante dergisinden alınmıştır.