Yoğurtlu ve kuzu etli bakla
6 kişilik
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Malzemeler
350 gr parça kuzu eti
750 gr taze bakla
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 soğan
Tuz
Karabiber
Yarım su bardağı haşlanmış nohut
4 su bardağı sıcak su
750 gr taze sarmısak
Terbiyesi için
1 yumurta
4 su bardağı süzme yoğurt
Üzeri için
30 gr tereyağı1 yemek kaşığı aspir
Hazırlanışı:
Kuzu eti ve zeytinyağını tencereye alıp orta ateşte kavurun. Kıyılmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Taze sarmısağın kıyılmış beyaz kısımlarını, ortadan ikiye kesilmiş baklaları ve sıcak suyu ilave edip 15 dakika pişirin. Diğer tarafta terbiye için, yumurta ve yoğurdu bir kasede çırpın. Kısık ateşte yoğurdun kesilmemesi için sürekli karıştırıp, içine yemeğin suyundan bir kepçe dolusu ilave ederek ılındırın. Tencereye azar azar ilave ederken, bir yandan da karıştırın. Nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin. Tereyağını tavada eritip aspiri ekleyin. Yoğurtlu baklanın üzerine gezdirip sıcak servis yapın.