Yoğurtlu ve kuzu etli bakla

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6 kişilik -

Malzemeler

350 gr parça kuzu eti

750 gr taze bakla

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 soğan

Tuz

Karabiber

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

4 su bardağı sıcak su

750 gr taze sarmısak

Terbiyesi için

1 yumurta

4 su bardağı süzme yoğurt

Üzeri için

30 gr tereyağı1 yemek kaşığı aspir



Hazırlanışı:

Kuzu eti ve zeytinyağını tencereye alıp orta ateşte kavurun. Kıyılmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Taze sarmısağın kıyılmış beyaz kısımlarını, ortadan ikiye kesilmiş baklaları ve sıcak suyu ilave edip 15 dakika pişirin. Diğer tarafta terbiye için, yumurta ve yoğurdu bir kasede çırpın. Kısık ateşte yoğurdun kesilmemesi için sürekli karıştırıp, içine yemeğin suyundan bir kepçe dolusu ilave ederek ılındırın. Tencereye azar azar ilave ederken, bir yandan da karıştırın. Nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin. Tereyağını tavada eritip aspiri ekleyin. Yoğurtlu baklanın üzerine gezdirip sıcak servis yapın.